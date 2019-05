Les précisions de Mosaïque Fm à propos de « la transgression de sa ligne éditoriale »

Dans un communiqué publié sur son site électronique, dans la soirée d'hier, Mosaïque FM a apporté des précisions sur ce qu’elle appelle « la transgressions de la ligne éditoriale de la radio et l'éthique du métier » par l’un des invités du programme Romdhane Show, du vendredi 24 mai 2019 ».

L'invité en question a en effet, évoqué la vie privée de ses collègues et certains hommes de médias en leur absence. Notamment notre collègue et producteur Naoufel Ouertani ainsi que Omar Jenayeh et ce malgré l'intervention à plusieurs reprises de l'animateur, qui a finalement été contraint à suspendre l'interview, Mosaïque FM a décidé de ne diffuser ni la vidéo, ni le contenu audio de l'émission sur toutes ses plateformes.

Une commission présidée par le médiateur de la radio sera chargée d'une enquête sur cet incident.