Les prévisions météo pour vendredi 23 mars

Les services de l'institut national de la météorologie annoncent que les températures maximales, pour ce vendredi 23 mars 2018, seront comprises entre 09 et 14°C sur le nord et les hauteurs et entre 14 et 18°C sur le reste du pays.

Des passages nuageux seront parfois abondants avec pluies isolées sur le nord et localement le centre.

Le vent sera de secteur Ouest fort de 60 à 80 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs avec phénomènes locaux de sable sur le sud.