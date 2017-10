Les prix des voitures vont augmenter de 13 à 30%

La Chambre syndicale des concessionnaires automobiles relevant de l’UTICA s’inquiète de la hausse des taxes prévues dans le projet de loi des finances 2018 et par la circulaire de la Banque centrale sur les produits de consommation non essentiels. L’augmentation de 25% des droits de consommation pour l’importation des voitures particulières va, selon la chambre, entrainer une augmentation de 10 à 15% des droits de douane pour les utilitaires et 1% de la TVA. Ainsi, le prix des voitures de tourisme essences neuves de moyenne gamme devrait augmenter de 13 à 30%.

Pour freiner le rythme des importations dont la valeur a dépassé celle des exportations, la Banque centrale de Tunisie a dressé une liste de plus de 600 produits de consommation, classés non-essentiels ou jugés non prioritaires. Cette liste comprend plusieurs produits dont notamment des produits alimentaires, des voitures de tourisme, des téléphones cellulaires, des préservatifs, des produits cosmétiques, des pièces de rechanges pour les véhicules et des appareils mécaniques.