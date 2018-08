L’Institut national de la météorologie a publié les quantités de pluies enregistrées en millimètres durant les dernières 24 heures.

Gouvernorat de Bizerte

Entre 2 et 25

Gouvernorat de Béja

Entre 3 et 5

Gouvernorat de Jendouba

Entre 1 et 9

Gouvernorat de Zaghouan

2 à El Fahes

Gouvernorat de Sfax

Entre 1 et 27

Gouvernorat de Sidi Bouzid

Entre 1 et 10