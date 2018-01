Les terroristes aux aguets

Selon le porte-parole du ministère de l’intérieur Khalifa Chibani, des éléments terroristes se prépareraient pour entrer dans le territoire tunisien. Ils pourraient profiter de la situation mouvementée pour s’infiltrer avec l’aide des cellules secrètes.

Depuis la déconfiture de l’organisation terroriste Daesh en Syrie et en Irak, plusieurs de ses combattants ont fui la région pour se rassembler notamment en Libye, pas loin des frontières avec la Tunisie. Au mois de septembre dernier, le journal américain « The Wall street » a révélé dans un rapport que Washington a prévenu la Tunisie et l’Algérie de la menace grandissante des terroristes des « daéchiens » qui se trouvent en Libye. Les autorités américaines ont mis en garde contre la restructuration de l’organisation terroriste en cellules secrètes composées de quelques dizaines de combattants et ce après sa défaite.

L’éparpillement des efforts des forces de la police et de l’armée ne peuvent que profiter aux ennemis du pays et en premier lieu les terroristes.