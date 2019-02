« Les Volants d’Or 2018 » : Un vif succès à l’International

La première édition des « Volants d’or » by Tunisieauto.tn et Ola Energy a connu un succès incontestable à l’échelle nationale mais également à l’international puisque deux de nos concessionnaires STAFIM Peugeot et Italcar ont été félicités par leur maison-mère.

En effet, STAFIM Peugeot Tunisie qui vient d’être récompensé en tant que « Meilleur Service Après-vente de nos concessionnaires automobiles » a récemment reçu les félicitations de Peugeot PSA Groupe international.

Peugeot PSA Groupe international vient de publier sur sa page Officielle un message félicitant STAFIM Peugeot Tunisie pour ce titre sans oublier de valoriser les atouts de son SAV, lui ayant permis de remporter le titre.

STAFIM est le premier concessionnaire automobile tunisien à lancer des rendez-vous et des devis en ligne, permettant aux clients de gagner du temps et de connaître le montant exact dû à l'avance. L’importateur propose également de nombreux services innovants tels que Peugeot Assistance 24/7, le programme de fidélité, l'offre de mobilité et l'application mobile MY PEUGEOT TUNISIE, qui assiste le client lors de ses déplacements.

Quant à M. Kais Krima, Directeur Général de Italcar Tunisie (FIAT, Iveco, Alfa Romeo, Lancia), et détenteur de 2 Volants d’Or, lors de la grande soirée de remise des prix, il a officiellement été félicité par Son Excellence l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, ainsi que par le Directeur Général de FIAT Italie.

Rappelons que la soirée des « Volants d’or » a été organisée, le 30 janvier 2019, par tunisieauto.tn, ADCOM et leur partenaire privilégié OLA Energy afin de récompenser les plus performants dans le secteur automobile durant l’année 2018.