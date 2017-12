L’Espagne pourrait-être exclue de la coupe du monde en Russie

Qualifiée première de son groupe et placée dasn le groupe B avec le Portugal, le Maroc et l’Iran en Russie, l’équipe nationale d’Espagne pourrait-être exclue du Mondial. Selon les informations de la Cadena Ser et d’El País, la FIFA a envoyé un très sérieux avertissement à l’Espagne et menacerait même de l’exclure de l’instance internationale. Ce qui aurait pour conséquence directe de priver la sélection ibérique de la Coupe du monde en Russie.

Dans cette lettre envoyée par l’instance dirigeante du football international, il est reproché à l’Espagne une ingérence gouvernementale, ce qui est formellement interdit par les statuts de la FIFA. En clair, l’organisation dirigée par Gianni Infantino verrait d’un très mauvais œil l’intervention du Conseil du sport espagnol (CSD) en faveur de nouvelles élections à la fédération espagnole. Le président de la Fédération espagnole, Angel Maria Villar, suspendu un an par ce Conseil, a été mis en examen pour des soupçons de corruption.

En 2010, la FIFA n’avait pas hésité à suspendre le Nigeria en raison de plusieurs interventions du gouvernement dans le fonctionnement de la fédération nigériane.

