Lettre au ministère de l’Intérieur : Sahib el Barid s’est trompé de destination

Selon Mosaïque-Fm généralement bien « tuyautée », la correspondance du chef de cabinet du ministre de la Santé à son homologue de l’Intérieur a bien été adressé en date du 19 juillet pour lui demander d’assurer la sécurité des centres de vaccination prévus le lendemain et le surlendemain, jours de l’Aïd al-Idhaa mais au lieu d’atterrir au ministère de l’Intérieur sa destination elle a été envoyée par erreur au ministère des Affaires étrangères.

D'ailleurs le site de la radio publie le fac-similé de l'enveloppe adressée au chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères comme il est écrit noir sur blanc.

Si cela est vrai, il dénote d’un laisser-aller et d’une nonchalance, pour le cas criminels. Il est aussi le signe que l’on fait n’importe quoi dans une administration que l’on croyait jusqu’ici exemplaire.

A l’heure de l’Internet et de la correspondance électronique, continue-t-on dans l’administration tunisienne à convoyer les lettres par « Sahib el-Barid » un facteur qui remet des enveloppes contre une décharge en bonne et due forme.

Cela indique néanmoins que l’on ne se parle pas entre administrations, ce qui est encore le pire des constats.

Dans tous les cas de figure comment les Tunisiens ont pris connaissance de la campagne exceptionnelle de vaccination et se sont rendus en masse, alors que le ministère de l’Intérieur, disposant des « grandes oreilles » comme on le dit n’en a rien su. Le proverbe français dit fort opportunément : quand on veut tuer son chien on l’accuse de rage.

RBR