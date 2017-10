L’Europe passe à l’heure d’hiver, expérience abandonnée en Tunisie

Dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre, la plupart des pays européens sont passés à l'heure d'hiver, GMT+1, comme en Tunisie.

Le changement d'heurea été instaurée en France en 1975 à la suite du choc pétrolier de 1973. Afin de réaliser des économies d’énergie, les autorités ont décidé de faire correspondre les heures de travail et les heures d’ensoleillement. Et la mesure est efficace, a affirmé l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans son derneir raport, publié en 2014. Les changements d'heure, qui ont lieu en octobre et en avril, permettent d'économiser pour l’éclairage quelque 440 gigawatts, soit la consommation de près de 800 000 ménages.

Il est à rappeler que cette expérience a été instaurée en Tunisie en 2006 dans un souci d’économie d’énergie et d’alignement sur l’heure européenne. Elle a été soumise à un double horaire, l'heure d’été et l'heure d'hiver. Une expérience antérieure à celle de 2006 n'a pas également fait long feu. Mais elle a été supprimée trois années plus tard, en 2009.