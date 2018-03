LG dévoile une nouvelle gamme de téléviseurs

LG Electronics a dévoilé aujourd'hui sa gamme de téléviseurs 2018 avec une panoplie de nouveaux modèles OLED et SUPER UHD innovants, démontrant ainsi sa volonté de rester leader sur le marché internationale de la télévision haut de gamme.

Lors d'un événement de lancement à Séoul, LG a présenté de nouveaux produits télévisuels dotés de la technologie exclusive d'intelligence artificielle (AI) ThinQ ® et du processeur α (Alpha) avancé qui consolidera la position de LG sur le marché mondial des téléviseurs haut de gamme. Un marché pour les téléviseurs OLED qui devrait voir les ventes atteindre 2,5 millions d'unités cette année, contre de 1,6 million en 2017.

LG s'appuie sur son héritage en tant que pionnier de la grande technologie d'affichage OLED avec le lancement de dix nouveaux modèles de téléviseurs OLED compatibles AI pour 2018, notamment les modèles W8, G8, E8, C8 et B8.

Chaque modèle dispose d'une gamme de facteurs de conception de Picture-on-Wall (modèle 77 / 65W8), à un écran en verre (modèle 65G8), Picture-on-Glass (modèle 65 / 55E8) et Cinema Screen (modèle 77/65 / 55C8 et 65 / 55B8). Les tailles d'écran vont de 55 à 77 pouces avec neuf téléviseurs SUPER UHD compatibles AI (modèles SK95, SK85 et SK80) disponibles dans des tailles variant de 49 à 75 pouces.

Avec le processeur intelligent Alpha 9 de LG, les téléspectateurs W8, G8, E8 et C8, leaders sur le marché, bénéficieront d'un rendu d'image amélioré et des couleurs plus précises, quel que soit l'angle de vision. Les téléviseurs LG de cette année, grâce au son Dolby Atmos et une qualité d’image optimale, offriront aux consommateurs une expérience de visionnement immersive.

La gamme SUPER UHD 2018 activée par AI de LG est alimentée par Alpha 7 de LG, le même processeur puissant trouvé dans la série B8. En combinaison avec le retro-éclairage Nano Cell et FALD, les téléviseurs SUPER UHD compatibles LG AI offrent la qualité d'image LCD la plus avancée jamais obtenue avec des noirs plus profonds, un rendu d'image amélioré, des détails d'ombres améliorés et des couleurs précises.

Pour compléter l'expérience de visionnement améliorée, les nouveaux téléviseurs SUPER UHD prennent également en charge Dolby Atmos pour une expérience audiovisuelle immersive.

Avec la fonctionnalité AI intégrée dans les ensembles, les téléspectateurs LG TV peuvent parler directement dans la télécommande pour profiter des fonctionnalités ultra-pratiques de la dernière technologie avancée d'assistant vocal. Ceci est réalisé en utilisant le langage naturel (NLP) pour fournir un contrôle et une connectivité intelligents à commande vocale basés sur la plate-forme d'apprentissage en profondeur exclusive de Deep ThinQ ®.

Les téléviseurs compatibles ThinQ ® AI de LG prennent en charge les services basés sur le guide électronique des programmes (EPG) pour fournir des informations en temps réel et localiser les chaînes offrant le contenu souhaité.

Les téléspectateurs peuvent dire "rechercher la bande sonore de ce film" ou "éteindre le téléviseur lorsque ce programme est terminé" sans répéter le titre du programme ou en spécifiant une heure.

Le ThinQ ® de LG offre une expérience interactive améliorée dans la plus récente gamme de téléviseurs intelligents de la société. En fonctionnant comme des concentrateurs domestiques intelligents, les téléviseurs LG ThinQ ® peuvent accéder à d'autres produits intelligents comme les aspirateurs robotisés, les climatiseurs / purificateurs, les lumières intelligentes, les haut-parleurs intelligents et de nombreux autres appareils connectés au Wi-Fi ou au Bluetooth. *

De plus, avec le processeur Alpha 9 haut de gamme de LG alimentant les téléviseurs OLED de pointe de la société, les utilisateurs bénéficieront d'améliorations supplémentaires. Les téléviseurs SUPER UHD avec LG Nano Cell utilisent le retro-éclairage local à matrice complète (FALD) pour fournir des noirs plus profonds et des couleurs améliorées, ainsi que des détails d'ombres nuancés pour des images plus réalistes.

La PNL sera disponible dans 14 pays: Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Corée, Mexique, Pologne, Russie, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis et Turquie. Pour les autres territoires, les utilisateurs bénéficieront de la NLP intégrée en optant pour l'une des dix principales langues de réglage (anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais brésilien, polonais, coréen, russe et turc).

Qualité d'image qui épelle la perfection

Le tout nouveau processeur intelligent Alpha 9 de LG fournit des images réalistes avec des couleurs, une netteté et une profondeur incroyablement riches pour plus de réalisme. Une innovation fondamentale du processeur est le processus de réduction du bruit en quatre étapes, deux fois plus d'étapes que les techniques conventionnelles. L'algorithme permet un meilleur contrôle pour augmenter la clarté des images affectées par les artefacts gênants pour un rendu plus efficace des gradations lisses.

Le processeur améliore également les performances couleur grâce à des fonctions de cartographie avancées qui rapprochent les couleurs du contenu d'origine. Alpha 9 est conçu pour prendre en charge une fréquence d'images élevée (HFR) pour des images plus fluides et plus claires à 120 images par seconde. Avec une telle technologie, les téléviseurs OLED 2018 de LG peuvent afficher n'importe quel contenu avec une qualité maximale pour une expérience de visionnement vraiment spectaculaire.

Expérience ultime du cinéma HDR

Les téléviseurs OLED et SUPER UHD 2018 de LG intègrent Cinema HDR, qui promet une véritable expérience cinématographique à la maison. Tous les modèles prennent en charge le format HDR avancé de Technicolor, s'appuyant sur les formats HDR de Dolby Vision à HDR10 et HLG (logging hybride gamma). Les images HDR sont traitées dynamiquement, image par image, à l'aide de l'algorithme propriétaire de LG, le mappage dynamique amélioré.

"Notre gamme de téléviseurs haut de gamme OLED et SUPER UHD pour 2018 démontre les plus grands progrès dans la technologie TV", a déclaré Brian Kwon, président de LG Home Entertainment Company. "LG continue d'être à l'avant-garde de l'industrie mondiale de l'affichage en offrant aux consommateurs la meilleure expérience visuelle possible avec des technologies telles que ThinQ ® AI et des processeurs avancés de pointe."