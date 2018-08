LG équipe d’un bouton Google sa gamme populaire de produits audio sans fil

A l’occasion de l’IFA 2018, LG présentera ses produits audio sans fil portables les plus récents et les plus avancés, en l’occurrence le LG TONE Platinum SE (modèle HBS-1120) avec un bouton Google Assistant dédié et LG TONE Ultra SE (modèle HBS-835S) mettant en vedette un conférencier externe.

Le LG TONE Platinum SE est le premier modèle TONE à proposer les options Google Assistant et la traduction en temps réel en appuyant simplement sur un bouton avec Google Translate. Les utilisateurs peuvent activer Google Assistant sans avoir à dire "OK Google" pour accéder à une Intelligence Artificielle (AI) plus rapide et plus réactive. Cet avantage devient évident lors de l'utilisation de services tels que Google Translate. Sans la nécessité de toujours invoquer une phrase de déclenchement, la communication dans une autre langue est plus rapide et plus naturelle.

Les ingénieurs du son de LG ont mis au point une unité hybride comprenant une armature équilibrée et un pilote dynamique, une combinaison généralement trouvée dans les unités intra-auriculaires utilisées par des musiciens professionnels. L'unité d'armature équilibrée génère un son haute fréquence clair tandis que les pilotes dynamiques fournissent des basses robustes.

Un autre nouvel appareil, le LG TONE Ultra SE, comprend un haut-parleur mono externe en plus des écouteurs. Avec le haut-parleur externe, les utilisateurs peuvent passer des appels et écouter de la musique sans bloquer les sons ambiants, ce qui est idéal lorsque l’on a besoin de connaître l’environnement. Le LG TONE Platinum SE et le LG TONE Ultra SE intègrent tous deux un microphone MEMS pour une clarté d’appel exceptionnelle et une prise en charge de l’application smartphone Tone & Talk.

« LG a apporté un nouveau paradigme pour les produits audio portables avec des fonctions intelligentes de notre série à succès TONE et nous continuons d'innover avec nos derniers modèles », a déclaré Kim Tae-Gyun, chef du périphérique Companion LG Business Division. « Nous sommes engagés à offrir de plus grands produits audio portables aux consommateurs dans le monde entier. »

Les derniers produits audio en date de la marque seront présentés au salon IFA de Berlin du 31 août au 5 septembre. Ces appareils existent en noir, bleu ou doré, mais les prix ne seront annoncés que lorsqu’ils seront commercialisés dans chaque région du monde.