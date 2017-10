LG Tunisie ouvre son premier showroom dédié à la climatisation

LG Tunisie est fière d’annoncer l’inauguration officielle de son premier Showroom dédié à la climatisation. Ce point de vente, situé à El Menzah 5, permettra au partenaire exclusif des produits LG en Tunisie, A2C ‘Air conditionning company’ , de commercialiser plus facilement les différents produits de climatisation de la marque.

En effet, ce showroom va permettre aux clients tunisiens, en l’occurrence les professionnels de la climatisation et particuliers, de découvrir les nouveautés LG en matière de technologie mais aussi de design, deux éléments qui font de LG une marque incontournable dans ce secteur.

A travers ce showroom, les consommateurs auront le plaisir de découvrir la gamme complète des produits et solutions de climatisation LG, tous innovants et dotés de la technologie Inverter, offrant un confort absolu et une économie d'énergie indéniable.

Avec cette ouverture, LG Tunisie renforce sa relation de proximité avec les consommateurs en leur offrant la possibilité de se rapprocher davantage de la marque comme de ses produits mais aussi d’assoir son positionnement de leader sur le marché de la climatisation en Tunisie.

Côté service, des conseillers experts sont présents pour guider les clients, satisfaire leurs besoins et répondre à toutes leurs interrogations.

Le nouveau MULTI V 5 VRF, prochainement sur le marché

Pour l’occasion, LG Tunisie a annoncé l’arrivée sur le marché de sa toute nouvelle solution de climatisation le nouveau DRV ( debit refrigerant variable ) MULTI V 5 avec des compresseur Inverter Ultimate. Dernier né de la gamme MULTI V à succès de l'entreprise, ce modèle repousse les limites avec une fonctionnalité rationalisée qui optimise l'efficacité énergétique et maximise le confort de l'utilisateur.

Le MULTI V 5 est équipé d'un double contrôle de détection innovant, unique sur le marché, qui surveille les niveaux de température et d'humidité pour gérer efficacement le refroidissement et le chauffage. Équipé du compresseur Ultimate Inverter de LG et doté d'une grande capacité pour les unités extérieures, le MULTI V 5 est une solution puissante de contrôle climatique.

«Nous sommes extrêmement fiers du MULTI V5, la nouvelle solution phare du système de climatisation LG », a déclaré Monsieur DON KWACK, Directeur de LGE Tunisie.

Et d’ajouter : « En tant que système DRV de cinquième génération, il met en œuvre une gamme de technologies innovantes pour offrir aux clients une efficacité énergétique et un confort inégalés. En rendant la technologie de contrôle climatique encore plus accessible, cette solution leader de l'industrie offre d'excellentes économies opérationnelles et un plus grand confort à nos clients à travers le monde ».

La nouvelle solution phare de climatisation de LG, la MULTI V 5, sera disponible en Tunisie à partir de janvier 2018.