Liga espagnole: les deux grands au tapis

Sale semaine pour le Barça en Championnat : après avoir lâché des points pour la première fois le week-end dernier, le champion d'Espagne en titre a concédé sa première défaite de la saison mercredi soir. Lionel Messi et ses coéquipiers ont été battus à Leganés (1-2), un club de la banlieue de Madrid qui était dernier au coup d'envoi. Le real Madrid coleader a également chuté dans la soirée de mercredi, subissant un sévère revers sur le terrain du Séville FC (0-3). Peu rassurant avant le derby contre l'Atlético, samedi. Il fallait remonter à 2003 pour trouver trace d'un match où le Real Madrid avait été mené de trois buts ou plus à la mi-temps, et cela témoigne de l'importance de la gifle reçue par les Madrilènes ce mercredi.