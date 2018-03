Ligue des champions : le Réal Madrid élimine le PSG sous les yeux de l’émir de Qatar

L’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, va finir par se lasser des échecs à répétition du Paris-Saint-Germain sur la scène européenne. Selon le journal le Monde, depuis les tribunes du Parc des princes, le souverain n’a pas dû apprécier de voir « son » club se faire une nouvelle fois éliminer en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un an après l’humiliante débâcle face au FC Barcelone (6-1) à ce stade de la compétition, l’équipe de la capitale a été battue (2-1) et boutée hors du tournoi, mardi 6 mars, par un autre grand d’Espagne: le vénérable Real Madrid, entraîné par l’icône française Zinédine Zidane, double tenant du titre et récipiendaire du trophée à douze reprises.

Vainqueur à l’aller, le réal Madrid a récidivé à Paris mettant fin aux rêves européens du PSG (1-2). Pour la deuxième saison consécutive, les Parisiens s’arrêtent en huitièmes de finale. Madrid, plus solide et expérimenté, poursuit sa route vers un éventuel triplé.

Dès les premières minutes, l’absence de Neymar se fait sentir. Le poids de la tâche à accomplir - remonter deux buts face au double tenant du titre - aussi. Angel Di Maria, étincelant ces dernières semaines, est éteint et peu inspiré dans ses initiatives. Edinson Cavani, transparent, n’a quasiment aucun ballon à négocier. Bref, Paris peine à bousculer le Real.

Un seul Parisien répond vraiment présent : Alphonse Aréola. Et heureusement pour le PSG parce que c’est Madrid qui se crée les occasions les plus franches. Le gardien du PSG s’interpose brillamment devant Sergio Ramos (18e) et Karim Benzema (37e). Keylor Navas, plutôt tranquille jusque-là, doit intervenir sur des tentatives de Di Maria (40e) et Kylian Mbappé (43e).

L’éclaircie parisienne ne dure pas. Dès le retour des vestiaires, les fumigènes (allumés par les supporters parisiens) plongent le Parc dans le brouillard et Cristiano Ronaldo douche les espoirs de qualifications du PSG. Il lance d’abord un avertissement avec un tête trop croisée (50e) avant de mettre dans le mille après une perte de balle de Dani Alves et un bon centre de Lucas Vazquez (0-1, 51e). CR7 marque dans un 9e match consécutif en C1. Un exploit que seul Ruud Van Nistelrooy (2002-2003) avait réussi avant lui.

Les Madrilènes tentaient de conforter leur avance immédiatement mais Marco Asensio (69e) se heurtait au poteau. Dans la foulée, Edinson Cavani profitait d'un cafouillage dans le rectangle madrilène pour rétablir l'égalité (1-1, 71e). Malgré un nouveau face à face manqué par Karim Benzema (75e), Casemiro (1-2, 80e), d'un tir dévié, offrait définitivement la victoire et la qualification au Real Madrid.