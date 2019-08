Lotfi Zitoun défend Abdelkrim Zbidi

Dans un statut publié sur sa page Facebook, Lotfi Zitoun l’ancien conseiller politique du président d’Ennahdha, regrette la sale campagne de diffamation contre le ministre de la défense nationale Abdelkrim Zbidi, alors qu’il n’a pas encore déposé sa candidature à l’élection présidentielle. Il déplore cette propagande qui fait de Zbidi à a fosi l’homme des Emirats , de l’Arabie Saoudite et de Qatar et d’Ennahdha. Zitoun à qui on attribue la mission de directeur de campagne de Zbidi, considère que son poids politique est bien plus au-dessus de cela.

Il estime, par contre, que Zbidi a toutes les qualités pour briguer la présidence de la république qu’il est impartial et neutre et qu’il se tient à égale distance de tous les courants politiques.