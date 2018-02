« L’ours de Sibérie » frappe l’Europe, déjà une vingtaine de morts

L'Europe souffre du froid. De la Baltique à la Méditerranée, le continent restait saisie, mardi 27 février, par un froid glacial venu de Sibérie qui a fait plus d'une vingtaine de morts en quatre jours. Cette vague de froid, surnommée « La Bête de l'Est » par les médias britanniques, « L'Ours de Sibérie » aux Pays-Bas, le « canon à neige » en Suède ou le « Moscou-Paris » en France, fait craindre pour la santé des plus fragiles, sans-abri ou personnes âgées en particulier.

Au moins 23 personnes ont péri à cause du froid depuis vendredi. Neuf sont mortes en Pologne dont cinq durant la nuit de lundi à mardi. Trois sans-abri sont décédés en France, tout comme en République tchèque. Cinq sont mortes en Lituanie, deux en Roumanie dont une femme de 83 ans retrouvée recouverte par la neige dans la rue, et un sans-abri en Italie. En Estonie, le froid a fait sept morts sur l'ensemble de février.

Les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 19 et 24°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 23 et 27°C ailleurs.

France info