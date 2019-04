L’UPL de Slim Riahi renait de ses cendres et Samira Chaouchi secrétaire générale

Samira Chaouachi a été élue secrétaire générale du parti par le Bureau politique de l'Union patriotique libre (UPL), annonce cette formation politique dans un communiqué rendu public lundi soir.

Chaouahi assumera les fonctions de secrétariat général du parti jusqu'à la tenue de son premier congrès électoral, précise le communiqué.

L'Union patriotique libre (FNL) avait annoncé le 19 mars dernier la suspension de son accord de fusion avec Nidaa Tounes, rappelle-t-on.

"L'accord de fusion entre les deux partis est annulé et l'UPL reprend ses activités en tant que parti indépendant", avait précisé le parti.

Selon le texte de la déclaration, il a été également décidé de relancer les coordinations régionales et locales de l'UPL. Les députés UPL ayant démissionné du groupe parlementaire de Nidaa Tounes ainsi que ceux qui sont restés en dehors de ce groupe devront reconstituer le bloc UPL, apprend-on de même source.

L'ancien président de l'UPL Slim Riahi, avait annoncé, le 22 février dernier, sa démission du poste de secrétaire général de Nidaa Tounès, qu'il a occupé après la fusion UPL-Nidaa Tounes.

Riahi a expliqué qu'il a pris cette décision après avoir procédé à une évaluation, estimant qu'il "n'avait plus rien à donner à Nidaa Tounes". Il occupait le poste de secrétaire général de Nidaa Tounes après l'annonce de la fusion entre les deux partis le 17 octobre 2018.

Cinq députés UPL ayant rejoint Nidaa Tounes ont présenté fin janvier dernier leur démission du groupe parlementaire de Nidaa.