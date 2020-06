Mabrouk Kouchid à Maher Zid : «  Ta place est en prison pour purger ta condamnation à quatre ans »

Vive altecation dans les coulisses de l’Arp entre le déduté de Tahya Tounes Mabrouk Kourhcid et celui de la coalition al Karama Maher Zid.

Dans une vidéo mise en ligne par Mosaqiue FM, on enetde KJourchid vociférer en pointnat du doigt son collègue lui disant « ta plce est en prison. Tu es un ciminel de doit de commlun et tu as été condamné à quatre ans de prison ».

Il a fallu d eoeu pour que ça ne dégénère pas en pugilat, n’eut été l’intervention de certains autres députés ».

Il est à rappeler que Zid a été condamné, le 1er février 2018, par le tribunal de première instance de Tunis, à quatre ans de prison ferme dans l’affaire des documents confidentiels dérobés du tribunal.

Ces documents se rapportent au dossier de l’assassinat de Feu Chokri Belaid.

Vidéo : https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/750425/%D9%83%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86