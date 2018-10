Majdouline Cherni s’explique sur le mandat d’amener

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni a réagi, ce mardi 23 octobre 2018, sur le mandat d’amener émis à son encontre. Toute n confirmant l’information, elle a tenu à préciser sur les ondes de Shems Fm, qu’elle n’est pas « en état de fuite », comme le font circuler certaines gens. Aucune convocation ne lui été adressée jusqu’à ce jour, a-t-elle affirmé pointant du doigt une erreur procédurale.

« Il y a un vice de forme et des erreurs de procédure dans cette affaire car je n’ai reçu aucune convocation personnelle. C’est pourquoi, mon avocat a déposé, depuis deux semaines, une requête pour transférer le dossier devant un autre tribunal ». Elle a ajouté : « je me suis comportée avec la justice en tant que citoyenne et non pas en tant que ministre et ce par respect pour l’institution judiciaire. Nous nous attachons à ce que la loi soit appliquée et à ce que la justice soit indépendante ».