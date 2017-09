Mandat de dépôt contre Yassine Chennoufi

Le juge d'instruction du pôle judiciaire financier a émis un mandat de dépôt contre l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle Yassine Chennoufi après un interrogatoire de plus de huit heures en présence de son avocat et ce pour blanchiment d'argent.

Il est à rappeler que Channoufi a été arrêté le 23 mai dernier en vertu du décret de 1978 relatif à l’état d’urgence et placé en détention provisoire. Il rejoint ainsi Chafik Jarraya à la prison de Mornaguia.