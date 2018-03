Marche de retour: 15 palestiniens tués et un millier d'autres blessés

Des dizaines de milliers de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, se sont rassemblés le long de la frontière qui sépare la bande de Gaza d’Israël, pour la « Grande Marche du retour ». Organisé par des civils — mais soutenu par le Hamas islamiste au pouvoir, le mouvement de protestation doit s’étaler sur six semaines pour exiger le « droit au retour » des réfugiés palestiniens et dénoncer le blocus de Gaza. Mais cette marche a tourné au drame. L’armée israélienne qui a déployé 100 tireurs d’élite et des blindés, a répliqué par des balles réelles, tuant 15 palestiniens et blessant plus d’un millier d’autres. Les chiffres font redouter une véritable hécatombe.

Le ton était donné : les dirigeants militaires et politiques israéliens ont prévenu que l'armée n'hésiterait pas à donner à des tireurs d'élite l'ordre d'ouvrir le feu à belles réelles en cas de tentative d'infiltration de Gazaouis en territoire israélien lors du rassemblement de la marche du retour.

Le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne a aussi annoncé que sept Palestiniens avaient été éliminés par l'armée israélienne près de la frontière de Gaza.