Massacre en Palestine: Washington bloque un communiqué du Conseil de sécurité

Les Etats-Unis ont bloqué lundi soir l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une enquête indépendante sur les événements survenus lundi dans la bande de Gaza en marge de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, selon des sources diplomatiques.

Point culminant des manifestations palestiniennes pour la « marche du retour », le transfert officiel de la chancellerie a été marqué par de violents heurts à la frontière avec Israël entre émeutiers palestiniens et forces israéliennes qui ont riposté par de balles réelles.

Le bilan s'élève mardi matin à 59 Palestiniens morts, dont un bébé de 8 mois, et plus de 2.700 Palestiniens blessés. selon les autorités gazaouïes.

« Le Conseil de sécurité exprime son indignation et sa tristesse face à la mort de civils palestiniens exerçant leur droit à manifester pacifiquement », selon le texte de l'ONU. Le Conseil « appelle à une enquête indépendante et transparente sur ces actions pour garantir que des comptes soient rendus », a-t-il ajouté.

« Le Conseil de sécurité réaffirme que toute décision ou action qui prétend avoir modifié le caractère, le statut ou la composition démographique de la ville sainte de Jérusalem n'a aucun effet juridique, est nulle et non avenue et doit être annulée conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité », disait aussi le projet de texte.

Sur la demande du Koweït, le Conseil de sécurité doit se réunir mardi à 15H00 HT pour discuter des événements.