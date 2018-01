Mehdi Jomaa appelle au changement du mode de scrutin

L’ancien chef du gouvernement Mehdi Jomaa président d'Al Badil Ettounsi multiplie, ces derniers temps, les sorties médiatiques. Invité de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, mardi 22 janvier, il a déclaré que son parti a adopté une nouvelle vision et ce après neuf mois d'activités et tractations.

Il a assuré qu'Al Badil a une approche stratégique et qu'il a « les yeux rivés » sur les Tunisiens et les problèmes du pays.

Par ailleurs, l'ancien chef du gouvernement a précisé que la Tunisie est en danger et que les compétences doivent faire partie du gouvernement. « Nous sommes dans une crise, en raison de l'absence de politiques claires (...) On n'a pu voir aucune vision des différents partis politiques jusqu'à aujourd'hui », a-t-il martelé.

Il a ajouté que l'Etat tunisien est exploité à des fins électorales et que dans certaines régions, des gouverneurs travaillent pour le compte de partis politiques, en prévision des élections municipales.

Dans le même sens, le président d'Al Badil a assuré qu'il est préférable de changer le mode de scrutin actuel par un scrutin majoritaire.