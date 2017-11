Mehdi Jomaa avait dressé une liste de trois noms pour lui succéder en cas d’attentat

L’ancien chef du gouvernement Mehdi Jomaa a été la cible d’un attentat avorté au cours de son passage à la Kasbah. Il l’a senti, et il a laissé une liste de trois noms parmi ses ministres pour lui succéder en cas de malheur. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview publiée dans l’hebdomadaire « Acharaa Al Magharibi » de ce lundi 6 novembre.

Jomaa qui a créé son propre mouvement politqiue « Al Badil »(Alternative) revient sur la scène nationale après une petite éclipse pour « apporter un nouveau souffle » et une expérience dans la gestion des affaires de l’état. Se déclarant « bourguibien », issu d’une famille simple, mais politique, il compte exploiter ses réseaux relationnels pour le bien du pays.

Il se dit étonné que le gouvernement actuel soumette au parlement des projets de loi qui existent déjà et qui ont été préparés par son équipe. « Comme si », explique-t-il « on voulait effacer la période de mon gouvernement ». Et d’ajouter « on n’est pas allé dans le sens de la continuité de l’état pour construire sur l’existant. On peut se passer des mesures prises mais on ne peut pas effacer les acquis comme la lutte contre le terrorisme et les élections. Il y a une vérité qui ne souffre d’aucun doute, nous étions les premiers à avoir institué la justice fiscale ».