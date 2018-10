Météo pour jeudi 18 octobre : pluies et orages sur la plupart des régions

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera ce jeudi 18 octobre 2018n pluvieux avec des orages sur la plupart des régions, par l’institut national de la météorologie.

Ces pluies seront intenses et en quantités importantes notamment dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sfax, Siliana, Zaghouan et les régions du Sahel et le Cap Bon. Les quantités de pluie évolueront entre 40 et 80 mm et atteignant localement 120 mm avec des chutes de grêle par endroits. Les vents seront forts, dépassant 80 km/h sous orages.

Voici, par ailleurs, les quantités de pluie enregistrées, en mm, mercredi de 7h00 jusqu’à 16h00 du même jour dans certaines régions du pays :

Gouvernorat de Tunis :Tunis Carthage 33

Gouvernorat de Nabeul :Nabeul Médina 13/ Takelsa 28/ Soliman 40/ Béni Khaled 37/ Grombalia 20

Gouvernorat de Zaghouan :Zaghouan 53/ Zriba 96/ Bir M’chergua 30/ Fahs 20/ Nadhour 51/ Saouaf 13/ Jradou 75

Gouvernorat du Kef :Kef Médina 19/ Kef Boulifa 21/ Dehméni 36/ Djerissa 28/ Ksour 36/ Kalaa Khasba 61/ Kalat Senan 20/ Sers 22/ Neber 18/ Touiref 23/ Tajerouine 24/ Sakia 26

Gouvernorat de Jendouba :Jendouba 20

Gouvernorat de Kasserine : Kasserine station 29/ Thela 24/ Fernana 56/ Mejel Belabas 100/ Hassi Fridh 58/ Sbitla 47/Sbiba 20/ Jediliène 27/ Ayoun 23/ Haidra 11/ Foussana 30