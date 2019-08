Météo : températures en baisse samedi 10 Août 2019

Selon les prévisions météo pour samedi 10 août 2019, les températures connaitront une légère baisse. Les maximales seront comprises entre 32 et 36°C sur les régions côtières Est, entre 37 et 41°C sur le reste du pays et atteignant 44°C sur le sud-ouest avec coups de sirocco.

Temps peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Est assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes Est et sur le sud et faible à modéré de 15 à 25 km/h ailleurs.

Mer peu agitée sur le nord et agitée à peu agitée sur les côtes Est.