Météo: temps chaud et peux nuageux ce lundi 27 Juillet

Selon les prévisions météo, le temps sera ce lundi 27 juillet 2020 chaud et peu nuageux.

Le vent sera faible à modéré entre 10 et 20 km/h se renforçant près des côtes et au sud l'après midi provoquant ainsi des tourbillons de sable localement.

Mer peu agitée à agitée au nord et au golfe de Gabès.

Températures stables entre 34 et 38 degrés près des côtes et dans les hauteurs et entre 38 et 43 degrés dans les autres régions avec du sirocco.