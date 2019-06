Michel Platini placé en garde à vue sur fond d’attribution de la coupe du monde à la Russie et au Qatar

L’ancien président de l’UEFA et vice-président de la FIFA, Michel Platini (63 ans) a été placé en garde à vue, ce mardi, à Nanterre, dans le cadre d'une autre affaire, comme révélé par Mediapart. Assisté de son avocat, Maître William Bourdon, l'ancien président de l'UEFA avait été convoqué comme témoin. À son arrivée, les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) lui ont signifié son placement en garde à vue. Ils l'interrogent sur son rôle dans l'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022, à la Russie et au Qatar.

Selon l’Equipe, devant le procureur du Parquet National Financier (PNF), Jean-Yves Lourgouilloux, en décembre 2017, comme devant les enquêteurs de l'OCLCIFF ce mardi, Michel Platini doit être interrogé sur le désormais fameux déjeuner organisé à l'Élysée, le 23 novembre 2010, auquel le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, l'avait convié, en compagnie, notamment, du prince héritier du Qatar, Tamin Ben Hamad al-Thani, devenu depuis l'Émir du petit pays gazier.

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Attribution-du-mondial-2022-michel-platini-place-en-garde-a-vue/1031180