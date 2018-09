Miss Irak assassinée à Bagdad

L'ancienne Miss Irak (en 2014) et Miss Bagdad (en 2015), Tara Fares, 22 ans, a été abattue jeudi par des hommes armés non identifiés dans la capitale irakienne, Bagdad, a déclaré le ministère de l'Intérieur irakien.

Le corps de la jeune femme, criblé de trois balles, a été transporté sans vie dans l'un des hôpitaux de Bagdad.

Mme Fares, qui était mannequin, vivait entre la Turquie et l'Irak et, plus récemment, aux Émirats arabes unis.

Elle a été élue Miss Irak en 2014 lors d'un concours de beauté, et l'année suivante, elle est devenue Miss Bagdad lors du concours qui s'est tenu à l'ouest de Bagdad, en 2015.

Le ministère a dit à Xinhua avoir lancé une enquête sur l'assassinat et interroge une personne qui l'accompagnait lorsqu'elle a été attaquée.

À Bagdad, la situation en matière de sécurité s'est considérablement améliorée depuis que les forces de sécurité irakiennes ont complètement vaincu les terroristes du groupe État islamique partout dans le pays fin 2017, mais de violents attentats ont encore lieu de temps à autre.

Source: Agence de presse Xinhua