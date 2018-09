Mobilisation à Paris en faveur des sinistrés du Cap Bon

La catastrophe qui a frappé la région du cap Bon est sans précédent. Les pluies diluviennes qui ont dévasté toute la région ont provoqué la disparition d’au moins cinq personnes, submergé 2500 maisons, endommagé l’infrastructure et emporté des voitures. Les citoyens se sont mobilisés avant même l’arrivée des secours pour en atténuer l’impact. Hommes et femmes ont associé leurs forces pour y faire face. Chacun selon les moyens de bord dans un esprit de solidarité et d’union sociale.

A Paris où vit une forte colonie originaire de la région, des appels ont été lancés pour collecter des fonds au profit des familles sinistrés. Selon uen source fiable un montant important a été déjà collecté en moins de 48 heures. La chaine de solidarité, « Je suis Nabeul », comme l’ont baptisée ses initiateurs va s’élargir à tous les Tunisiens et autres nationalités. En attendant que à bouge ici en Tunisie.

Toutefois, cela ne saurait avoir son effet sans l’implication immédiate et sans calculs d’épiciers de la part du gouvernement, mais également des organisations nationales et de la société civile.