Mohamed Salah rassure des fans sur son état de santé

La star du football mondial Mohamed Salah a tenu à rassurer ses nombreux fans, notamment parmi les égyptiens sur son état de santé. Il a réagi sur les réseaux sociaux, estimant pouvoir être présent en Russie avec ses coéquipiers. « Ce fut une nuit très difficile, mais je suis un combattant. Malgré les probabilités, je suis confiant sur le fait d’être présent en Russie et de vous rendre tous fiers. Votre amour et votre soutien me donneront la force dont j’ai besoin». Si Salah pense pouvoir participer à la Coupe du Monde, dans quel état physique arrivera-t-il ? Le suspense reste entier.

Sorti sur blessure après un duel avec Sergio Ramos, lors de la finale de la ligue des champions dans la soirée de mercredi dernier, Mohamed Salah a dû laisser ses partenaires, la mort dans l’âme, remplacé dès la demi-heure de jeu par Adam Lallana. La star égyptienne se plaignait de l’épaule. Salah a passé une radio de son épaule sitôt après la rencontre.

Quelques instants plus tard, c’est la fédération égyptienne de football qui se disait plutôt optimiste quant à la participation de son joueur à la Coupe du Monde. Car outre son absence durant la majeure partie de la finale, Salah avait bel et bien peur de devoir déclarer forfait pour le Mondial. Depuis, quelques nouvelles sont sorties dans les médias anglais. Les rumeurs font état d’une absence de deux à trois semaines mais le joueur devrait bien tenir sa place en Russie.