Mohsen Marzouk trahi par …sa voix

Alors qu’il se démène pour se positionner en tant qu’élément incontournable dans l’échiquier politique, le secrétaire général de « Mashrou3 Tounes », Mohsen Marzouk a été trahi par une fuite d’un enregistrement sonore, traitant le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi d’un homme sans aucun poids et qui il n’a aucun avenir en l’absence de son père. Cette fuite intervient au mauvais moment pour Marzouk qui vient d’offrir ses bons offices entre Youssef Chahed et Hafedh Caid Essebsi en faisant un clin d’œil nostalgique envers son ancien parti. La taupe qui l’a enregistré voulait certainement le montrer sous son vrai visage et faire échouer son plan de rapprochement avec Essebsi junior.

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=WHjUKAChEmI&feature=youtu.be