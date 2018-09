Moncef Marzouki réagit aux démissions de ses anciens affidés

Dans un statut publié sur sa page Facebook, Mohamed Marzouki, président du mouvement Al Irada qui a connu ces deux derniers jours une vague de démissions, estime qu'après le choc de la révolution, du temps et beaucoup de patience sont nécessaires pour permettre aux structures politiques, sociales et économiques de compléter « des processus fluctuants » et de trouver de nouveaux équilibres.

Il a tenu à remercier ceux qui ont quitté le parti, ceux qui poursuivront le chemin et ceux qui rejoindront Al Irada.

sans les nommer, il s’est adressé « a ceux que le désordre (...) dérange au sein d'Al Irada et les autres partis politiques, ainsi qu'à l'intérieur du pouvoir politique et dans les mentalités (...) parce qu’ils voient seulement l'arbre et ne voient pas la forêt, je dirai merci pour avoir gardé le moral pendant la période délicate qui suit toutes les révolutions ».

Merci pour ceux qui refusent de se résigner et qui continuent à œuvrer, en silence et sans relâche, pour ôter l'obstacle qui barre la route devant la Tunisie.

Mercredi, environ 80 cadres d'Al-Irada ont annoncé leur démission du parti dirigé par l’ancien président de la République Moncef Marzouki.

Les démissionnaires, dont les membres du comité politique Adnane Mansar et Tarek Kahlaoui ont justifié leur décision par la difficulté à engager des réformes au sein du parti ainsi que par les ambitions de Marzouki pour la présidence de la République.