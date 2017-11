Mondial 2018 : le tableau des primes  pour les 32 équipes qualifiées

On dit que Fédération internationale de football association FIFA est l’organisation la plus riche du monde. On dit, également, que la coupe du monde rapporte gros aux équipes qualifiées mais surtout au vainqueur et à son dauphin. Au cours de son dernier conseil, l’instance mondiale a décidé d’augmenter la dotation des équipes participantes à la Coupe du monde à partir de la prochaine édition en 2018.

« L’organe stratégique de la FIFA a approuvé une augmentation des dotations pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, d’un montant total de 400 millions de dollars, soit 12% de plus que les 358 millions de dollars de l’édition 2014 », selon le communiqué final sanctionnant la réunion du Conseil tenue le 27 octobre à Kolkata en Inde.

Le vainqueur de la compétition touchera 35 millions de dollars, son finaliste, 25 millions et le médaillé de bronze empochera 22 millions. Toutes équipes qualifiées vont bénéficier chacune d’une avance de 2 millions de dollars pour couvrir les frais de la préparation, une deuxième tranche de 8 millions de dollars après.

Il est à rappeler que le tirage au sort aura lieu demain vendredi au Kremlin, en Russie.

Voici le tableau des primes pour le Mondial 2018 :