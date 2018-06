Mondial 2018 : les salaires des 32 sélectionneurs

Le site français Sportune.fr a fait un classement des salaires des 32 sélectionneurs présents dans la coupe du monde en Russie. En moyenne, un technicien qualifié avec sa nation, au Mondial 2018 touche 1.2 millions d’euros par an.

Selon le site, les écarts sont grands d’une extrême à l’autre et ils le sont encore plus, depuis que la Fédération allemande a prolongé Joachim Löw, au cours du mois dernier.

C’est l’allemand Joachim Löw qui, avec le brésilien Tite et le français Didier Deschamps qui ont les plus gros salaires. Ils sont l’un et l’autre à près de 3.4 millions d’euros l’exercice. C’est 17 fois supérieur au salaire versé par le Sénégal à Aliou Cissé qui le coach le plus modeste.

Il avoisine les 200.000 euros, avec pour mission de faire briller autant que possible les Lions de la Teranga.

Noter sélectionneur national Nabil Maaloul se classe 28ème avec 384.000 euros par an. Il est le moins payé de ses collègues du groupe de la Tunisie. Le panaméen Hernan Gomes(398.000 euros), le belge Roberto Martinez(925.00 euros) et l’anglais( 1.900.000 eruos)