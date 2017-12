Mondial 2018 : trois chaines russes remportent les droits de  diffusion des 64 matchs

Un consortium russe regroupant les chaînes publiques Pervy Kanal et Match TVet la chaîne privée RTR a remporté les droits de diffusion du Mondial 2018 en Russie, ont annoncé vendredi Pervy Kanal et la Fifa. «En Russie, les droits ont été attribués au consortium 2SPORT2 (représentant Pervy Kanal, RTR et Match TV), qui assurera une couverture complète de la compétition dans le pays hôte», a annoncé la Fifa dans un communiqué.

La somme dépensée par 2SPORT2 pour obtenir ces droits n'a pas été dévoilée.

Les trois chaînes, gratuites, diffuseront les 64 matches de la compétition en Russie, pays hôte de la future Coupe du monde organisée du 14 juin au 15 juillet 2018. Le consortium avait obtenu les droits de retransmission de la Coupe des Confédérations mais l'accord n'avait alors été conclu qu'une semaine avant le début de la compétition, des voix s'élevant en Russie contre les prix demandés par la Fifa.