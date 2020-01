Mongi Hamdi réagit à la désignation d'Elyes Fakhfakh

L’ancien ministre de affaires étrangères Mongi Hamdi qui a été pressenti pour le poste de gouvernement, a posté un message sur sa page Facebook pour souhaiter bonne chance à Elyes Fakhfakh, le chef de gouvernement désigné et remercier tous ceux qui ont soutenu sa candidature.

« Suite à la décision du président de la république de charger M. Elyes Fakhfakh de former le gouvernement conformément aux dispositions de la Constituions et à qui je souhaite tout le succès dans sa noble mission, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux partis politiques aux blocs parlementaires( Mouvement Achaab, la Réforme nationale et la Voix des agriculteurs), aux organisations nationales et aux personnalités, ainsi qu'à tous les ami(e)s qui m'ont accordé leur précieuse confiance et soutenu ma candidature au poste de chef de gouvernement.

Je saisis également cette occasion pour réaffirmé ma totale disponibilité à mettre mon expérience et mes relations au service de mon pays, étant convaincu que la situation difficile qui prévaut actuellement en Tunisie nécessite plus que jamais la conjonction des efforts de tous les Tunisiens et Tunisiennes, sans exclusion ni discrimination pour faire sortir le pays de sa crise. »