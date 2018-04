Morte au cours d’un accident avant d’arriver au centre d’examen du bac sport

Alors qu’ils se dirigeaient ce vendredi 27 avril 2018 vers le centre d’examen pour passer les épreuves du bac sport à Makhtar du gouvernorat de Siliana, le véhicule qui les transportait s’est renversé provoquant la mort d’une candidate et la blessure de six de ses camarades.

Trois d’entre eux ont été transférés à l’hôpital régional de Siliana et les trois autres victimes ont été transférées à l’hôpital local de Makthar, a indiqué une source de la protection civile.

Les épreuves du bac sport du lycée Farhat Hached de Makhtar où sont inscrits les candidats ont été renvoyées à mercredi prochain.