Mouvements de protestation : attention à la manipulation sur les réseaux sociaux !

Le ministère de l’Intérieur a mis en garde mercredi les citoyens contre toute manipulation sur les réseaux sociaux en rapport avec les récents mouvements de protestation, faisant remarquer que ces tentatives de manipulation ont pour dessein d’attiser la tension, d’induire l’opinion publique en erreur et de compromettre la sécurité nationale.

Selon un communiqué du département du ministère de l’Intérieur, d’anciennes séquences vidéo et photos sur des mouvements de protestation et des émeutes circulent sur les réseaux sociaux sous prétexte qu’ils se déroulent actuellement, alors qu’ils remontent à des années.

Les semeurs de trouble sont allés jusqu’à publier des informations erronées et des rumeurs sur des cas de décès au cours des récents mouvements de protestation et attribuer des séquences vidéo et des photos d’événements qui se sont produits dans des pays étrangers, à des faits qui ont eu lieu en Tunisie, lit-on dans le communiqué.

A ce propos, le ministère de l’Intérieur appelle l’ensemble des citoyens à vérifier le bien-fondé des informations publiées, à chercher l’information auprès des sources officielles et à ne pas se faire manipuler par les publications erronées sur les réseaux sociaux.