Municipale : Nidaa Tounes avec des listes purement « nidaistes »

Le mouvement de Nidaa Tounes a annoncé qu’il participera aux prochaines élections municipales avec des listes « purement nidaistes », ouvertes aux compétences ayant un rayonnement local et aux personnalités actives dans la société civile, tout en réaffirmant son attachement à la date du 17 décembre 2017 pour la tenue du scrutin.

Le parti dirigé par Hafedh Caid Essebsi a appelé dans une déclaration rendue publique au terme, samedi à Sousse, de la conférence nationale des cadres organisée par la commission nationale des élections relevant du parti, les coordinations régionales et les commissions électorales à accélérer la constitution des listes électorales dans toutes les 350 circonscriptions.

Nidaa Tounes a invité ses dirigeants et partisans à œuvrer à remporter les élections afin de maintenir la cohésion entre l’autorité centrale et locale, préserver la stabilité politique dans le pays, assurer la poursuite du processus de transition démocratique et de se fonder sur la compétence, l’honnêteté et l’action en faveur de l’intérêt local dans la constitution des listes électorales.

La conférence a été tenue à l’appel des coordinations régionales, des présidents de commissions régionales des élections et des membres de l’administration exécutive pour suivre les préparatifs du parti en prévision de la prochaine échéance municipale.

Au programme, notamment, de la conférence une communication du président de la commission, Slim Chaker, sur « l’aspect technique du scrutin ».