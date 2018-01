Municipales : 36.000 sécuritaires et militaires voteront le 29 avril

Le nombre des militaires et sécuritaires qui se sont inscrits sur les listes des électeurs pour les prochaines élections municipales s’est élevé à 36.055, a indiqué Adel Brinsi, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Ce chiffre représente 0,67% du nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale pour le scrutin municipal prévu le 29 avril 2018 pour les sécuritaires et les militaires et le 6 mai 2018 pour tous les Tunisiens.

Une décision commune entre l’ISIE et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) fixant les règles et procédures de la couverture médiatique le jour du scrutin pour les sécuritaires et les militaires sera publié, a-t-il annoncé.

On s’oriente vers la non autorisation des médias à sonder les électeurs parmi les sécuritaires et militaires à la sortie des bureaux de vote, a-t-il relevé. Le but est, selon lui, d’éviter d’en tirer des conclusions politiques. Cette catégorie d’électeurs devant garder sa neutralité devant toutes les parties politiques outre le respect de la confidentialité et secret du vote.

Sur les préparatifs relatifs à l’aménagement des bureaux de vote, Brinsi a indiqué que leur disposition devrait favoriser l’efficacité du déplacement des sécuritaires et militaires selon la densité d’habitation.

Une réunion doit se tenir entre les cadres des ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale pour coordonner les dispositions sécuritaires à prendre concernant les élections municipales, apprend-on de même source.

Il est à rappeler que les militaires et les sécuritaires voteront le 29 avril 2018, soit une semaine avant le scrutin prévu pour le 6 mai.