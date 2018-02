Municipales : Ennahdha et Nidaa Tounes la main dans la main

A 24 heures de la clôture de dépôts des listes électorales, les mouvements Ennahdha et Nidaa Tounes arrivent en tête des partis et des coalitions qui vont participer aux élections municipales, selon un classement publié dans le site de Mosaïque FM, avec respectivement 329 et 321 listes. Aujourd'hui, jeudi 22 février est le dernier jour du dépôt des candidatures.

Les partis :

Mouvement Ennahdha : 329 listes

Mouvement Nidaa Tounes : 321 listes

Parti mouvement démocrate : 42 listes

Mouvement machrou3 Tounes : 40 listes

Parti IlIrada : 23 listes

Mouvement du peuple : 18 listes

Parti Destourien Libre : 16 listes

L'initiative : 7 listes

Parti UPR : 6 listes

Parti socialiste : 5 listes

Parti Beni Watani : 5 listes

Coalitions :

Le Front Populaire : 50 listes

Union civile : 9 listes