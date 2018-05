Municipales : et si le vrai taux de participation était de 21% seulement !

La participation est une donnée importante dans chaque élection. Elle reflète le signe d’intérêt des citoyens pour la politique. Pour calculer le taux de participation lors d’une élection, on utilise généralement la base des inscrits sur les listes électorales et de comparer avec le nombre des électeurs qui se sont déplacés aux centre de vote le jour du scrutin.

Dans le cas des élections municipales qui se sont déroulées dimanche 6 mai, le nombre d’inscrits est de 5.369.892 sur un total d’environ 8.500.000 personnes en âge de voter, soit 63%. Sur ces inscrits seulement1.796.151 ont accompli leur droit de vote, soit 33.4%.

Or, si l’on calcule le taux de participation sur la base de la population en âge de voter, le taux ne sera plus le même. En effet, le nombre de participants représente seulement 21%. Et c'est ce taux-là qui devrait être décortiquée pour explique la désaffection des Tunisiens vis-à-vis de la politique et leur boycott du scrutin municipal.