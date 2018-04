Municipales : l’encre électorale sera disponible le 6 mai

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE œuvre actuellement en coordination avec la présidence du gouvernement à favoriser l’encre électorale le 06 mai prochain. L’encre ne sera pas utilisée pour les sécuritaires et les militaires le 29 avril dans le but de préserver la confidentialité du vote.

Selon Farouk Bouasker, membre de l’Isie, les préparatifs de l’instance pour la campagne électorale qui sera lancée le 14 avril en cours les sessions de formation sont organisées au profit des agents de contrôle de la campagne, des membres des instances sectorielles des élections et des employés recrutés provisoirement pour contrôler les campagnes électorales, le financement ainsi que les médias notamment écrits et électroniques.

Le contrôle de la campagne représente le noyau de base pour assurer un contrôle de la campagne et des activités, a précisé Bouasker, rappelant que 1400 agents de contrôle seront répartis sur 350 municipalités prêteront serment devant les juges des tribunaux de première instance et ils exerceront leur mission convenablement.

L’instance a installé, a-t-il encore dit, au niveau du siège central du matériel technique nécessaire pour surveiller les médias, audiovisuel, électronique et écrit et a recruté des experts en droit et en journalisme.