L’Isie a pris une mesure préventive contre les risques d’attaques terroristes à Kasserine. Selon Zouhaier Gharsalli, président de l'Instance régionale il a été décidé d’ouvrir 77 bureaux de vote d'une façon exceptionnelle le 6 mai.

Ces bureaux ouvriront leurs portes à partir de 9 heures et non 8 heures et fermeront à 16 heures au lieu de 18 heures.