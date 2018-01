Municipales : quelle tête de liste de Nidaa à Tunis ?

Depuis l’annonce de la date des élections municipales au 6 mai prochain(le 29 avril pour les sécuritaires), les partis politiques se sont mis à l’heure du scrutin et se démènent pour préparer leurs listes. Un défi énorme étant donné les critères draconiens qu’impose le code électoral et qui sont hors de portée de la plupart des formations politiques. Ils devront, en effet, présenter au total 7280 candidats, en plus d’environ un millier de suppléants s’ils veulent être présents dans les 350 communes.

Mais le véritable enjeu sera autour des grandes villes et notamment la capitale Tunis qui compte près de 640.000 habitants et le plus grand nombre de sièges, 60 au total. La bataille sera rude entre les deux grands partis notamment. Mais tout dépendra du choix des candidats et surtout de la tête de liste. Et si Ennahdha a choisi son vice-président Abdelfettah Mourou pour conduire sa liste dans la capitale, son ancien allié Nidaa Tounes a l’embarras de choix entre trois personnalités tunisoises. Il s’agit de l’homme d’affaires et ancien président du Club Africain Férid Abbes, Kamel Eddir, également ancien président du Club Africain et l’actuel président du Festival de Carthage Mokhtar Rassaa qui a présidé l’Etablissement de la télévision.