Najla Cherif Hamdi nouvelle Country Chair de Sanofi Tunisie & Libye

Docteur Chokri Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie-Libye a pris sa retraite après avoir servi l’entreprise pendant près de trente ans. Najla Cherif Hamdi lui a succédé depuis le 1er Janvier 2019.

Docteur Chokri Jeribi a rejoint Sanofi Tunisie en 1990 et a exercé les fonctions de Directeur Médical, Affaires Publiques et Country Chair. Il a contribué activement et pleinement au développement des activités de Sanofi en Tunisie et notamment le partenariat scientifique et médical avec les autorités de santé tunisiennes. « Nous remercions chaleureusement Chokri Jeribi pour l'implication soutenue et le dévouement dont il a fait preuve pendant toutes ces années», a indiqué Amine Benabderrazik, Directeur Général des activités de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye.

Nomination de Najla Cherif Hamdi

Najla Cherif Hamdi a pris ses fonctions de Country Chair Tunisie le 01 janvier 2019. Elle était jusqu’à récemment Directrice des Ressources Humaines de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye.

« Najla Cherif Hamdi sera en charge de consolider et développer le positionnement de Sanofi Tunisie en tant que partenaire scientifique, médical et industriel de référence. Elle pilotera notre ambition visant à mettre à la disposition des autorités de santé, de la communauté médicale, pharmaceutique et des patients, l’accès à des traitements innovants. Najla Cherif Hamdi représentera Sanofi auprès de l’ensemble des parties prenantes externes en Tunisie», a indiqué Amine Benabderrazik, Directeur Général des activités de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye.

Son expérience de management chez Sanofi lui a permis de connaître l’ensemble des métiers de l’industrie pharmaceutique.

Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Mme Cherif Hamdi a exercé des responsabilités dans le commercial, la qualité et en ressources humaines au sein d’Air Liquide, Orange et UFI Group. Elle a rejoint Sanofi en 2013 en tant que directrice des ressources humaines de Sanofi Tunisie-Libye. Mme Cherif Hamdi est également Présidente de l’APRH (Association des Professionnels en Ressources Humaines) en Tunisie.