Nebeur:des mesures ont été prises contre l’instituteur qui a agressé ses élèves

« Toutes les mesures disciplinaires et légales nécessaires ont été prises contre l’instituteur filmé en train d’agresser des élèves dans l’une des écoles de la délégation de Nébeur (gouvernorat du Kef) », a indiqué, vendredi, à la TAP, le Directeur Général du cycle primaire au ministère de l’Education, Kamel Hajjam.

“Depuis le 12 juin dernier, date à laquelle cette vidéo a commencé à circuler sur Facebook, le ministère a aussitôt ouvert une enquête qui a repris le 20 septembre 2017 avec le démarrage de la nouvelle année scolaire”, a ajouté le responsable.

Et de préciser que pendant la durée de l’enquête, cet enseignant n’a pas été suspendu mais soumis à la surveillance du directeur de l’école afin d’assurer la sécurité des élèves.

« Il a, également, été sous la surveillance permanente du commissariat régional de l’éducation », a-t-il ajouté.

Contacté par la TAP, le délégué général à la protection de l’enfance, Mehiar Hamadi a indiqué que cette affaire a été prise en charge dès la date à laquelle on a dénoncé cet enseignant.

Il a ajouté que les mesures ont été prises afin de vérifier l’exactitude du contenu de la vidéo en question, précisant que l’enquête nécessite un peu de temps pour pouvoir se prononcer sur cette affaire.

Une vidéo filmant un enseignant en train de frapper ses élèves à coups de bâton et qui remonte à 2016, avait circulée ces derniers jours sur Facebook.