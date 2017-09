Néjib Chebbi va-t-il ressusciter le PDP ?

Il ne cède pas Néjib Chebbi. A 72 ans, il continue encore à faire de la politique. Sa longue expérience, son combat pour les libertés et la démocratie et son aura d’homme politique intègre et sage, font de lui une personnalité incontournable. Cet ancien militant de gauche et opposant aux régimes de Bourguiba et de Ben Ali, va revenir sur la scène nationale avec un nouveau parti politique.

« Ce sera pour bientôt » a-t-il confié. Sans dévoiler son nom, il n’est pas exclu qu’il va ressusciter son ancien parti, le Parti démocrate progressiste, plus connu sous l’acronyme du PDP, héritier du Rassemblement socialiste progressiste (RSP), fondé en 1983 et légalisé en 1988, avant qu’il ne devienne « Al Joumhouri » quil a quitté il y a trois ans.

Fin août 2016, il avait lancé le nom « Parti démocrate », ou encore « Le Mouvement Démocratique », en janvier 2017, mais il semblerait qu’il se soit ravisé, le PDP étant un label avec une étiquette, symbole d’un combat contre la dictature.