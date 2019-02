Nidaa Tounes : ça grince entre la commission du congrès et la direction du parti

La commission nationale chargée de la préparation du premier congrès électif du mouvement Nidaa Tounes a réaffirmé lundi dans une déclaration à la presse son "ferme attachement à sa tâche nationale malgré les difficultés".

La commission a fait assumer à toutes les parties, en particulier les dirigeants actuels du Mouvement Nidaa Tounes, "toutes défaillances possibles dans la préparation du congrès", et a appelé tous les partisans à "la mobilisation pour la démocratie, pour leur congrès et pour leur patrie".

D'autre part, la commission, présidée par le député Ridha Charfeddine, a exprimé sa "profonde préoccupation face aux grands obstacles rencontrés dans le processus de préparation du congrès", soulignant qu’elle n’avait pas encore été "en mesure d’avoir une vision claire des progrès tangibles de la préparation du congrès".

Elle a indiqué qu'elle a relevé "le non-respect de la feuille de route convenue au préalable", affirmant avoir constaté plusieurs obstacles qui ont entravé ses travaux, notamment le manque de participation et de perception positive des dirigeants du parti qui ont toujours œuvré pour affaiblir le rôle de la commission qu'ils considèrent comme "une simple commission technique".

Boudjemaa Rmili, dirigeant du parti Nidaa Tounss et membre de la commission préparatoire, avait déclaré il y a deux jours que les préparatifs du congrès "progressent malgré les difficultés" et que "le congrès devrait se tenir le 6 avril, à moins que la situation ne se développe au niveau national ou du parti".

TAP